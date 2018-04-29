İzmir'deki Gülen yapılanması davasında ABD'li Pastör Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

Ekim 2016'da Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanan ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'ın görülen ilk duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi.

İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin Pastörü olan Brunson'ın tahliye talebi "tanıkların sunduğu kanıtlar ve kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek" reddedildi.

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu.

Tutuklamanın devamına karar verilmesi sonrası mahkeme salonundaki eşine dönen Brunson'ın, İngilizce olarak, "Artık deliriyorum. Seni seviyorum" dediği bildiriliyor.

50 yaşındaki Brunson, duruşma sırasında da fenalık geçirmiş ve ruh sağlığının iyi olmadığını ifade etmişti.

Davayı takip etmek için ABD'li senatör Tom Tillis ile birlikte İzmir'e giden Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu ABD'li Büyükelçi Sam Brawnback, karar sonrası medya mensuplarına açıklama yaptı.

Brawnback, "Büyük hayal kırıklığına uğradım. Bence bugün burada ortaya konulan bilgiler onun neden suçsuz olduğunu daha açıkça gösterdi" dedi.

AFP haber ajansı davanın ikinci duruşmasının 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmasında, "FETÖ, benim inancıma bir hakaret. Ben Hristiyan bir din adamıyım." şeklinde ifade verdi.

Anadolu Ajansı'nın ayrıntılarını yayımladığı iddianameye göre, Brunson'ın Gülen yapılanmasına üye bazı isimlerle görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

İddianamede kilisesinde PKK ile Gülen Cemaati'ni "övücü ve bölücü içerikli konuşmalar" yapmakla suçlanan Brunson'ın evindeki aramalarda "çok sayıda dijital materyal" ele geçirildiği vurgulandı.

Brunson'ın ayrıca Mayıs ve Haziran 2013'teki Gezi Parkı'na alışveriş merkezi yapılması planının protesto için düzenlenen eylemlerin organizatörlerinden biri olduğu da iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen Brunson'ın savunmasından başlıklar şöyle:

"2000'de, İzmir'e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi'ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye'yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetlere katılmadım. FETÖ, benim inancıma bir hakaret. Ben Hristiyan bir din adamıyım.

Brunson, ayrıca Gülen yapılanması ile özdeşleştirilen 'ByLock' ve 'Eagle' uygulamalarını kullanmadığını da söyledi.

Mahkemede kısa süreli fenalık geçiren Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözüne karşılık, "Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi.