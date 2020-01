İzmir'deki geyik ailesinde iktidar savaşı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nda yaşayan ve toplam sayıları yavrularla birlikte 18 olan geyik ailesinde, erkekler arasında liderlik mücadelesi başladı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı\'nda 5 erkek, 8 dişi ve 5 yavru olmak üzere toplam 18 geyik yaşıyor. Parkın ziyaretçileri, erkek geyikler arasında son günlerde sıkça yaşanan \'boynuz düellolarına\' tanıklık ediyor. Bu düelloların nedeni ise en güçlü, en sağlıklı ve en dayanıklı erkeğin belirlenmesi. Çünkü dişiler, tıpkı yaban hayatındaki gibi yavrularının babasının güçlü ve sağlıklı olmasını istiyor.

BOYNUZLARI HER YIL YENİLENİYOR

Kızıl geyiklerin erkekleri, çatallı büyük boynuzlar taşıyor ve bu boynuzlarını her yıl mart ve nisan aylarında atıyorlar. Boynuz düşer düşmez yeniden filizlenerek büyümeye başlıyor ve haziran-ağustos ayları arasında kadifemsi deriyle kaplı boynuzlar ortaya çıkıyor. Erkek geyikler, yaz aylarında boynuzlarını ağaç gövdesi ve dallarına sürterek üzerindeki deriden kurtuluyor, eylül-ekim aylarında kendi aralarında liderlik için düellolara başlıyor. Sürü halinde dolaşan dişilere liderlik edecek erkek, işte bu kavgalar sonucunda ortaya çıkıyor. Güçlü erkek, sonbaharda 3 ila 10 bireylik ailesini kurarak diğer erkekleri sürüsünden uzak tutuyor. Kış başında hamile kalan dişiler ise baharla birlikte yavrularını doğuruyor. Yavrular doğmadan erkek geyiklerin boynuzu yeniden düşüyor. Böylece erkekler ne kendi aralarında bir kavgaya tutuşuyor ne de dişi ve yavrulara bir zararları dokunuyor. Bu döngü her yıl tekrarlanıyor.

Doğal hayatta 12 ila 15 yıl kadar yaşayan kızıl geyiklerin hayvanat bahçelerinde 20 yıla kadar yaşayabildiği biliniyor.



