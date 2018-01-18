İzmir'deki fırtınada denizle kara birleşti (7)

\'DENİZİN GÜÇLÜ DALGALARLA TAŞMASINA YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, bir televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak, kentte etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın hayatı olumsuz etkilemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

\"Şunu samimiyetle söylüyorum. Sürekli yağmur suyu ayrıştırma yatırımları yapıyor, yeni kanallar açıyoruz; ama denizin böyle güçlü dalgalarla taşmasına yapacak bir şeyimiz yok. Yaşadığımız olay, denizin med-cezirle beraber kabarıp, fırtınayla birlikte ve büyük dalgalar halinde karaya vurması sonucu meydana gelen bir doğal afettir. Çok yoğun şekilde gelen deniz suyu bir anda taşma yaptığı gibi yağmur suyu kanallarımızdan da geri tepti. Şunu samimiyetle söylüyorum. Tam 19 senedir ki bunun 5 senesi Ahmet Piriştina’ya, 14 senesi bize aittir. Sürekli yağmur suyu ayrıştırma yatırımları yapıyor, yeni kanallar açıyoruz. İzmir, çukurda bir kent. Topoğrafyasını iyi bildiğimiz için Hollanda’da olduğu gibi pompa sitemleri kurup, gelen suyu tahliye etmeye çalışıyoruz.\"



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