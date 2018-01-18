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İzmir'deki fırtınada denizle kara birleşti (6)

'GEL GİT DEĞİL, DENİZ KABARMASI' İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan fırtınadan dolaylı Kordon'da denizle karanın birleşmesi, kentteki birçok kişinin zihnine 'tsunami', 'gel-git' gibi olayları getirdi

18 Ocak 2018 18:36

\'GEL GİT DEĞİL, DENİZ KABARMASI\'
İzmir\'de sabah saatlerinde etkili olan fırtınadan dolaylı Kordon\'da denizle karanın birleşmesi, kentteki birçok kişinin zihnine \'tsunami\', \'gel-git\' gibi olayları getirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, yanıt verdi. Yaşanan olayın rüzgardan kaynaklı deniz kabarması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Rüzgarın sürekli aynı yöne esmesi suyu bir yere yıkabiliyor. Belli yönde çok uzun süre rüzgar eserse bu durum yaşanabilir. Havuzda bile rüzgarın aynı yönde esmesi bir yönde birikmeye neden olur. Körfezi de havuz gibi düşündüğümüz zaman poyraz suyun kıyıya doğru yığma yapmasına neden oldu. Suyun yükselme nedeni tamamen rüzgar kaynaklı, tsunami ya da gel git kaynaklı değil. Tsunaminin nedeni depremlerdir. Deprem olacak ki o dalga yaratsın sonrasında da su baskını olsun. Ancak böyle bir depremden söz edemiyoruz. Gel git olayı da Türkiye\'de etkili olan bir durum değil o daha çok okyanuslarda olur.\"

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

 

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