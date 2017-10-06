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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'deki 'FETÖ' operasyonunda 20 tutuklama

Tutuklanan şüphelilerin Bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi

06 Ekim 2017 01:33

İzmir merkezi ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alınan 44 kişiden 20’si tutuklandı. Şüphelilerin şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddia ediliyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 21 Eylül’de İzmir, İstanbul ve Konya’da 44 kişi gözaltına alındı. “ByLock” kullandıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

“Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlaması yöneltilen şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 24 kişi ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. (İZMİR/DHA)

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