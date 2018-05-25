İzmir'deki çifte cinayet davasına devam edildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, Cemal Işıkhan (60) ile aynı yaştaki eşi Remziye Işıkhan\'ın evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan tutuklu sanık Suriyeli U.E. (27) ile tutuksuz olan Türk vatandaşları M.K (55) ve H.C.\'nin (26) yargılanmasına devam edildi.

Olay, 16 Haziran 2017\'de Kapılar Semti 1270 Sokak numara 12\'deki evde sabah saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan ekmek fırınında çalışanlar, yan binadaki çığlık sesleri üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, iki katlı eve girdiğinde TIR şoförü Cemal Işıkhan ile ev hanımı olan eşi Remziye Işıkhan\'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Işıkhan çiftinin öldüğü belirlendi. Üç çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olayın ardından yapılan araştırma sonrasında Suriyeli U.E. ile Türk vatandaşları M.K. ve H.C., çifte cinayetle ilgili gözaltına alındı. U.E.\'nin evinde yapılan aramada, olay günü giydiği ve kan izi bulunan kıyafetler ile Işıkhan çiftine ait cep telefonu bulundu. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu yargılanan Suriye vatandaşı U.E. ile tutuksuz sanıklar M.K. ve H.C., öldürülen çiftin çocukları, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren tanıklardan İ.B, cinayeti görmediğini, işlettiği fırının önünü suladığı sırada yanına gelen Irak uyruklu Yasin isimli kişinin söylemesiyle olaydan haberdar olduğunu söyledi. Cinayeti duyduktan sonra polise haber verdiğini belirten İ.B., kendisine bilgi veren Yasin\'in bu sırada sanığı kastederek, \"U.E\'yi tutun. Cemal amcayı öldürdü\" diye bağırdığını duyduğunu aktardı. İ.B., sanığın yanından geçtiği esnada titrediğini ve hızlıca evine doğru gittiğini gördüğünü de söyledi.

Olayı görmediğini dile getiren bir diğer tanık M.B. ise fırında çalıştığı sırada Türkçe bilmeyen birinin yanına gelerek bir şeyler anlatmaya çalıştığını, ancak ne konuştuğunu anlamadığını, Arapça bilen babasına yönlendirdiğini ifade etti.

Aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini söyleyen sanık U.E. ise tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, U.E.\'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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