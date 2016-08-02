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İzmir'deki CHP mitingine AKP ve HDP de katılacak

Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi, perşembe günü yapılacak

02 Ağustos 2016 18:43

CHP tarafından İzmir Gündoğdu Meydanı'nda önümüzdeki perşembe günü düzenlenecek Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi'ne AKP’liler ve HDP'liler de katılacak. AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Demokrasi adına yapılan bir mitinge katılmamız kadar doğal bir şey olamaz. Davet edildik ya da edilmedik diye sorgulamayız bile" dedi.

CHP tarafından 4 Ağustos Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi'ne kentteki diğer siyasi parti temsilcileri de katılacak. CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel, mitingde parti amblemleri ve flmalarının olmayacağını, henüz resmi davette bulunmasalar da darbelere karşı yapılacak mitinge diğer siyasi partileri de davet ettiklerini açıklamıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılacak büyük buluşmaya, AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve HDP İzmir İl Eş Başkanı Mahfuz Güleryüz de katılmayı düşündüklerini belirtti. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise CHP'den resmi davet gelmediğini, MHP olarak mitinge katılma kararı almadıklarını söyledi.

AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Demokrasi adına yapılan bir mitinge katılmamız kadar doğal bir şey olamaz. Demokrasi adına yapılan her etkinliğe katılırız. Davet edildik ya da edilmedik diye sorgulamayız bile" dedi.

HDP İzmir İl Eş Başkanı Mahfuz Güleryüz de, CHP tarafından resmi bir davet gelmediğini ancak davete gerek olmadan mitinge katılmayı düşündüklerini ifade etti. Güleyüz, mitinge örgüt olarak mı gidecekleri yoksa temsilci mi göndereceklerinin henüz netleşmediğini de sözlerine ekledi.

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