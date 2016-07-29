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Politika

CHP, Taksim’den sonra İzmir’de de miting düzenleyecek

Mitingde parti bayrağı ve ambleminin bulunmayacağı açıklandı

29 Temmuz 2016 18:57

CHP, 4 Ağustos Perşembe günü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 'Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi' düzenleyecek. Mitingde parti bayrağı ve ambleminin bulunmayacağı açıklandı.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, bu sabah yaptıkları resmi başvuruyla Gündoğdu Meydanı’nın mitinge tahsis edildiğini söyledi.

Bingöl, “Bu mitingi biz düzenliyor olabiliriz. Genel Başkanımız gelecek, Taksim’de olduğu gibi çok önemli açıklamalarda bulunacak. Ancak bu mitinge 78 milyon vatandaşımız davetlidir. Hangi siyasi parti, hangi sivil toplum örgütü, hangi hemşehri derneği, hangi meslek odası olursa olsun, bu mitinge davetlidir. 4 Ağustos günü bayraklarımızla Gündoğdu Meydanı’nı Taksim Meydanı gibi hep birlikte gelincik tarlasına dönüştüreceğiz” diye konuştu.

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