İzmir'deki Belediye İş Sendikası genel kurulu gergin başladı (2)

GENEL MERKEZ MUHALİFİ ADAY KAYBETTİ

Belediye İş Sendikası İzmir 6 No\'lu Şube 11. Olağan Genel Kurulu, delegelerin oy verme işleminin ardından tamamlandı. Mevcut Başkan Buket Mertoğlu Gürpınar ile Veysel Aygiray\'ın yarıştığı kongrede, Belediye İş Genel Merkezi’ne muhalif kimliği ile dikkat çeken Gürpınar, yarışı kaybetti. Aygiray, kongreden 68 oy alırken, Gürpınar ise 66 oyda kaldı.

Seçimin ardından açıklama yapan Gürpınar, \"Gayet şeffaf bir kongre oldu. Delegelerimizin takdiri. Hayırlısı olsun. Kazanan arkadaşların elini sıkarak, ayrıldım. Şimdi ben veda, onlar kutlama yemeği yapacaklar\" dedi. Seçime dair itirazının olmayacağını kaydeden Gürpınar, \"Çünkü aynısını yıllarca bana yaptılar. Daha genel kurul biter bitmez, nasıl olağanüstü genel kurula nasıl gidilir veya seçim nasıl iptal edilir; diye bakıldı. Ben, kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmam. İşçi arkadaşlarımıza, ailelerine hayırlı olsun\" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)