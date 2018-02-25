İzmir'deki Belediye İş Sendikası genel kurulu gergin başladı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Belediye İş Genel Merkezi\'ne muhalif yapısıyla bilinen Belediye İş Sendikası İzmir 6 No\'lu Şube 11. Olağan Genel Kurulu, gergin başladı. Mevcut Başkan Buket Mertoğlu Gürpınar ile Veysel Aygiray\'ın yarıştığı kongrede, adayların konuşma yapmasına izin verilmedi.

Belediye İş Genel Merkezi tarafından hakkında 6 kez ihraç kararı alınan ve her defasında mahkeme kararı ile geri dönen Belediye İş Sendikası İzmir 6 No\'lu Şube Başkanı Buket Mertoğlu Gürpınar, 11. Olağan Genel Kurulu\'nda, genel merkez adayı olduğu belirtilen Veysel Aygiray\'a karşı yeniden aday oldu. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılan kongre, gergin başladı. Kongrenin yapılacağı salona misafir kartı olmadığı gerekçesiyle bazı işçilerin alınmaması tartışma konusu olurken, güvenlik önlemleri de zaman zaman tansiyonu yükseltti. Delege ve konuklar salona aranarak, alındı. Kartı olmayanların girişine izin verilmedi. Özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekiplerinin de görev aldığı salonda, divan üyeleri adayların konuşma yapmasına izin vermedi. Bu nedenle oy verme işlemi saat 11.00’de başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ndeki kadrolu işçiler ile Bornova Belediyesi şirketi İZBAŞ, Yöresel, Kurgan, sağlık işleri ve yapı kontrol, İller Bankası, Zübeyde Hanım Huzur Evi ve Yeşilyurt Huzur Evi’nde örgütlü olan Belediye İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanlığı için kıyasıya rekabet yaşandı. Buket Mertoğlu Gürpınar’ın beyaz, Veysel Aygiray\'ın ise mavi liste ile gittiği seçimde gazetecilere açıklama yapan adaylar, karşılıklı suçlamalarda bulundu.

\'HAZIRUN\' TARTIŞMASI

Adaylardan Buket Mertoğlu Gürpınar, kendisini ve yönetim kurulu adaylarını önce hazırun listesine yazmadıklarını ve seçim kuruluna yaptıkları itirazlar sonucu sorunu aştıklarını ileri sürdü. Daha sonra kongre salonunda çirkin olayların yaşandığını savunan Gürpınar, \"Burada delege kartlarından ziyade, konuk kartları hazırlamışlar ve genel merkez kendi taraftarlarına bu kartları dağıtmış. Arkadaşlarımız bu kartları isteyince bittiğini söyleyerek vermediler. Biz de tüm konukların çıkarılmasını sadece delegelerin salona alınmasını veya tüm konukların içeri alınması önerisinde bulunduk. Salon herkesi alabilecek kadar büyük. Buna da izin vermediler. Bu kadar faşist bir yönetim sistem ile sendikamız yönetiliyor. İşçinin kendi seçeceği şube yönetimi kurulu seçimlerini izlemeye dahi tahammülleri yok\" dedi.

\'KONUŞMA HAKKI VERİLMEDİ\'

Kongrede, ayrıca geçen dönemde de adaylara konuşma hakkı verilmediğini kaydeden Gürpınar, bu kongrede de yine adayları konuşturmadıklarını öne sürdü. Kendisinin kürsüde konuşmaması için diğer adayın konuşmasına da izin verilmediğini iddia eden Mertoğlu, \"Yıllardır yaptıkları antidemokratik uygulamaları kürsüden haykırmayalım diye bize söz hakkı tanımıyorlar. Başkan adayı olduğum ekipte delege sayısı olarak da öndeyiz\" diye konuştu.

İDDİALARI YALANLADI

Veysel Aygiray ise Buket Mertoğlu Gürpınar’ın iddialarını yalanladı. İşçi sınıfına yakışan bir genel kurul yapılmasını istediklerini aktaran Aygiray, Mertoğlu’nun tüm iddialarının yalan olduğunu ileri sürdü. Aygiray, \"Şimdiye kadar herkes söyleyeceğini söyledi. İcraatlar ortada. 8 yıldır bu şube sahipsiz bir yönetimle yönetiliyor. O nedenle arkadaşlarımız bugün kendi özgür iradeleri ile oy kullanacak\" dedi.

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