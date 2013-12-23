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Yaşam

İzmir'de askeri tersanedeki kazada 10 kişi hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanlığı, İzmir Tersanesi'nde yaşanan römorkör kazasında 10 personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı

23 Aralık 2013 20:37

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bakım yapıldıktan sonra denize indirilirken yan yatan römorkörün içindeki personelden 10'u hayatını kaybetti, 17'si ise yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 1 astsubay, 7 er ve 2 işçi olduğu öğrenildi.
İzmir’de Alaybey Askeri tersanede bakımı yapılan römorkör yan yattı.
Hızlı su alan 'TCG Değirmendere' adlı römorkörün içinde kalan personelden 10'u hayatını kaybetti. Dalgıçların çalışmalarıyla 17 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Römorkör havuz içinde yan yatarken üzerindeki altı askerin denize atlayıp kurtuldukları ortaya çıktı. Bu askerlerden beşi Karşıyaka Devlet, biri de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı askerleri dalgıçlar geminin içinden çıkardı.
Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:
"İzmir Tersanesinde havuzda bakımda olan TCG Değirmendere Römorkörünün havuzda "Dalış" esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle sağ tarafa yan yatmak suretiyle “alabora” olması sonucunda 10 personelimiz hayatını kaybetmiş; 17 personelimiz yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralıların sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmıştır.
Müessif olayda hayatını kaybeden şehit personelimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı dileriz."

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