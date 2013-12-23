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Yaşam

İzmir'deki askeri tersanede kaza

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bakım yapıldıktan sonra denize indirilmek istenen römorkör yan yattı. Römorkör içinde bulunan bazı asker ve sivillere ulaşılmaya çalışılıyor

23 Aralık 2013 16:14

İzmir’de Alaybey Askeri tersanede bakımı yapılan römorkör yan yattı. Kaza sonrasında 1 astsubay, 7 asker ve 2 sivil çalışanın kaybolduğu bildirildi. İlk gelen bilgilere göre 1 asker ve 1 sivil çalışan hayatını kaybetti. Kurbağa Adamlar denilen askeri dalgıçlar römorkör içinde kayıpları arıyor.
DHA'nın haberine göre İzmir’in Karşıyaka İlçesi’ndeki Alaybey Askeri Tersane’de bakımı yapıldıktan sonra denize indirilmek istenen 'TCG Değirmendere' adlı römorkör, bugün öğle saatlerinde denize indirilmek istendi. Bu sırada, römorkör aniden su alıp Karşıyaka yönüne doğru yan yattı. yan yattı. Römorkörün içinde asker ve sivil işçilerin de bulunduğu, kendilerine ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.
 

TSK'dan açıklama  

 
Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı İzmir’de suya indiriliş sırasında yan yatan TCG Değirmendere Römorkörü ile ilgili açıklama yaptı:
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Tersanesinde havuzda bakımda olan TCG DEĞİRMENDERE Römorkörü 23 Aralık 2013 tarihinde, havuzda “Dalış” esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle sağ tarafa yatmak suretiyle “alabora” olmuştur. Söz konusu römorkör, planlı bakım faaliyeti için 27 Kasım 2013 tarihinden itibaren havuzda bulunmaktadır. Alınan ilk bilgilere göre; olay anında römorkörde bulunan bazı askerî ve sivil personelin kayıp olduğu belirlenmiş olup, kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
 

6 asker hastanede

 
Römorkör havuz içinde yan yatarken üzerindeki altı askerin denize atlayıp kurtuldukları ortaya çıktı. Bu askerlerden beşi Karşıyaka Devlet, biri de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Geminin içinde personel olup olmadığı konusunda dalgıçların inceleme yapacağı bildirildi.
 

Dev vinç getirildi

 
Yan yatan Değirmendere römorkörunun kurtarılması için Alsancak Limanı’ndan dev yüzer vinç de Alaybey Tersanesi’ne getirildi. Dev vincin gemiyi normal konumuna getireceği bildirildi.

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