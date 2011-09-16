-İzmir'deki altını ganyan İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - İzmir'de koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 5 bin 165,03 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 10, 9, 2, 5, 7, 8 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 9, 2, 5, 7, 8 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 434,60 lira, 4, 6, 3, 1 şeklindeki 1. dörtlü ganyan 14,37 lira, 2, 5, 7, 8 biçiminde neticelenen 2. dörtlü ganyan 67,15 lira, 6, 3, 1 şeklinde tamamlanan 1. üçlü ganyan 1,63 lira ve 5, 7, 8 şeklinde oluşan 2. üçlü ganyan da 19,83 lira ikramiye kazandırdı.