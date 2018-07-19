İzmir'deki Alman Okulu yeniden açılıyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılan İzmir Alman Okulu’nun tekrar açılacağı açıklandı. Geçtiğimiz ay ''yasal dayanak eksikliği'' gerekçesiyle kapatılan okulun müdürü Dirk Philippi, okulun Ağustos ayında eğitim ve öğretime başlayacağını söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı özel İzmir Alman Okulu, Haziran ayında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ''yasal dayanak eksikliği'' gerekçesiyle kapatılmıştı. Okulun bulunduğu Urla'dan yetkililerin bulunduğu bir heyetin polis eşliğinde okula geldiği, müdür Philippi'ye yazılı ve sözlü olarak okulun kapatıldığını tebliğ ettiği bildirilmişti.

Bakanlıkla büyükelçilik arasındaki görüşmeler

Okulun mühürlenmesinin ardından Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında birden fazla görüşme yapılmıştı. Görüşmelerde Türkiye'deki Alman okullarına ilişkin konular ele alındı. Alman vatandaşlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da okula kayıt yaptırıp yaptıramayacağı konusunun da görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyordu.

İzmir Alman Okulu, 2008 yılında kuruldu. Alman Büyükeçliği’nin İzmir'deki temsilciliği olarak da faaliyet gösteren okulda iki ile 20 yaş arasında 180 öğrenci eğitim görüyor. Yaklaşık 40 çalışanı olan okulda yeni eğitim yılının 27 Ağustos’ta başlaması öngörülüyor.