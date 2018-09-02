İzmir'de zafer için koştular 

İZMİR, (DHA)

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği, 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu, 1750 atletin katılımıyla gerçekleşti.

Bu yıl altıncısı koşulan 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde Kenya\'dan Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet Ümmü Kiraz ilk sırada tamamladı. İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıldönümü anısına Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasında koşulan maratonun startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Muzaffer Tunçağ verdi. Cumhuriyet Meydanı\'ndan koşuya başlayan atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı\'na ulaştıktan sonra dönüş yaparak yeniden Cumhuriyet Meydanı\'na vardı. AIMS sertifikalı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu\'nda CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Balbay da yer aldı.

9 Eylül İzmir\'in Kurtuluşu 6\'ncı Yarı Maratonu\'nda erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim Kenyalı atlet Getaye Gelaw\'ın ardından yine Kenya\'dan Fetene Alemu Regasa ikinci, Türk milli atlet Saffet Elkatmış üçüncü oldu. Kadınlar kategorisine ise Türk sporcular damgasını vurdu. Milli atlet Ümmü Kiraz yarışı birinci sırada tamamlayarak altın madalyaya uzandı. Yayla Kılıç gümüş, Nuran Satılmış ise bronz madalyanın sahibi oldu. Koşu, ayrıca 35 yaş ile 80 yaş üzeri master erkek-master kadın dallarında da gerçekleşti. Bu yıl ilk kez düzenlenen takım kategorisinde birinciliği Ayyo Team Essen, ikinciliği Ege Maraton Spor Kulübü, üçüncülüğü Olt Floyd İzmir aldı. Dereceye girenlere para ödülü verilirken, yarışlara katılan tüm sporculara madalya takıldı.

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