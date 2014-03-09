'İzmir'de yüzülebilir körfez' projesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aziz Kocaoğlu, gelecek 5 yıl için gerekçi, ayakları yere basan, kentliye dokunan projeler öngördüklerini, masa başında hazırlanmış, kağıt üzerinde kalacak projelerle işlerinin olmadığını söyledi.

AKP iktidarında uygulanan ekonomik programların üretime uzak, ranta yakın olduğunu, dış ticaret açığının artık taşınamaz hale geldiğini savunan Kocaoğlu, 30 Mart yerel seçimlerine 22 gün kala Türkiye'nin giderek daha derin bir demokrasi ve güven krizi içine girdiğini, bu dönemde İzmirliler'e büyük görevler düştüğünü belirtti. Kocaoğlu, "30 Mart seçimi alalade bir seçim değildir. Burada en kritik görevlerden birisi İzmir'e, İzmirliler'e düşmektedir. Biz Atatürk'ün deyimiyle İzmir'in güzel insanlarının 30 Mart seçimlerinde Türkiye'ye yeni ve çok önemli bir mesaj daha vereceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

"Yaşam kalitesi ürettik" 10 yıllık görev süresinde ranta değil yaşam kalitesi üretmeye çalıştıklarını, bu süreçte sürekli merkezi hükümetin engellemeleriyle karşılaştıklarını anlatan Kocaoğlu, İzmir'in kamu yatırımlarından aldığı payın İstanbul ve Ankara'nın çok gerisinde kaldığını, bu süreçte merkezi hükümetten daha fazla yatırım yapan tek yerel yönetim olarak tarihe geçtiklerini iddia etti.

'Yüzebilir körfez'

Kocaoğlu, "Yüzülebilir Körfez" hedefi kapsamında Bostanlı İskelesi Tuzla arasında kanal açma çalışması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED izni beklediklerini, körfezden çıkacak tarama malzemesiyle Tuzla açıklarında canlılar için alternatif yaşam ve üreme alanı olan doğal bir yaşam adası kuracaklarını, bu adanın yaratıcı peyzaj düzenlemesiyle turizme açılacağını ifade etti.

'Metro 25 Mart'ta açılıyor'

Üçkuyular - Mavişehir arası 40 kilometrelik kıyı tasarım çalışmasının devam ettiğini anlatan Kocaoğlu, 16 Mart'ta Cumhuriyet Meydanı Konak Pier arası bölümün açılacağını, körfeze yeni iskeleler ve semt marinaları kazandıracaklarını, deniz kenti kimliğini pekiştireceklerini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi'nin halen bir çok projesinin bakanlıklarda izin sürecinde olduğunu söyleyen Koacoğlu, "Projelerimiz gerçekleştirmek için para değil izin istiyoruz" dedi.

Hatay-Göztepe metrosu 25 Mart'ta açılıyor Sellerin önüne geçmek için yağmur suyu ayrıştırma projelerine ağırlık vereceklerini aktaran Kocaoğlu, metronun Hatay - Göztepe etabının 25 Mart Salı günü hizmete başlayacağını, sonraki etap olan Göztepe-Üçkuyular'da ise 30 Nisan'dan itibaren test sürüşünün başlayacağını kaydetti. Gelecek 5 yılda 96 kilometrelik mevcut raylı sistem ağını metro, tramvay, monoray yatırımlarıyla 3 kat büyüterek 302 kilometreye çıkaracaklarına işaret eden Kocaoğlu, Üçkuyular - Narlıdere ve Halkapınar - Otogar metro hatları için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 4 yıldır kenti oyaladığını savundu. 5 hatta metro, 6 hatta tramvay, 2 hatta banliyö projesi açıklayan Kocaoğlu, Alsancak'ta nostaljik tramvay, Gaziemir Fuar alanı ESBAŞ arasına monoray ve Kültürpark Kadifekale arasına da teleferik hattı yapacaklarını söyledi.

Trafiğin rahatlaması için 21 otopark, 63 alt ve üst geçit yapacaklarını, Alsancak Garı'nın bulunduğu Vahap Özaltay Meydanı'ndaki trafiğin de yer altına alınacağını anlatan Kocaoğlu, akıllı trafik sisteminin ilk kez İzmir'de uygulamaya konacağını, yeni gemilerle deniz ulaşımının toplu ulaşım içindeki payının 3 kat artacağını ifade etti. İzmir'e opera, flarmoni orkestrası, Ege Medeniyetleri Kültür ve Sanat Merkezi kuracaklarını, 134 kilometreik bisiklet yolu, yeni stadyum, spor salonları açacaklarını bildiren Kocaoğlu, Gençik ve Spor Bakanlığı'nın stadyum projelerinin alışveriş merkezi, dükkan kurulması amacıyla planlandığını iddia etti. İnciraltı'nda sağlık kampüsü planının uygulanması için ısrarcı olacaklarını aktaran Kocaoğlu, kentsel dönüşüm konusunda dayatmacı değil uzlaşmacı olacaklarını, 9 bölgede başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamlayacaklarını, 9 noktada yeni kent ormanları oluşturacaklarını bildirdi.