İzmir'de yüksek kesimlere kar yağdı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, sürücülerin bir kısmı kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

İzmir\'de kent merkezinde gün içinde yoğun şekilde yağan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. İzmir-Manisa yolunun Sabuncubeli mevkiinde akşam saatlerinde başlayan ve kalınlığı 10 santimetreyi bulan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda yer yer buzlanmalar meydana gelirken, karayolları ekipleri çalışmalar yaptı. Yollar greyderler ile temizlendi ve tuzlama yapıldı. Zincir ve kış lastiği olmayan bazı sürücüler, araçlarını yolun sağına çekip beklemek zorunda kaldı.

EĞLENENLER DE OLDU

Bazı sürücüler ise araçlarını durdurup yağan karın tadını çıkardı. Kar yağışını her zaman göremeyen çoğu İzmirli kardan adam yapıp, selfie çekti. Kar topu savaşı ise herkesin eğlencesi oldu. Anne ve babalarıyla birlikte kar topu oynayan çocukların şen kahkahaları, Sabuncubeli\'nde yankılandı.

Ekiplerin, İzmir-Manisa yolundaki kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bildirilirken, yetkililer sürücüleri zincir takmaları için uyardı.

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