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Yaşam

İzmir'de yürüyüş yapan 4 kişin üzerine çığ düştü

İzmir Valisi Kıraç, Bozdağ'ın batı yakasında bulunan Diktepe mevkisinde saat 14.45 civarında çığ meydana geldiğini söyledi

13 Şubat 2013 18:41


İzmir Valisi Kıraç, Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ beldesinde yürüyüş yapan 4 kişinin üzerine çığ düştüğünü, 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

İzmir Valisi Cahit Kıraç, Bozdağ'ın batı yakasında bulunan Diktepe mevkisinde saat 14.45 civarında çığ meydana geldiğini söyledi.

Olay anında bölgede yürüyüş yapan, 3'ü Ege Üniversitesi öğrencisi 4 kişinin çığdan etkilendiğini belirten Kıraç, şunları kaydetti:

''Dağda yürüyüş yapan 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu, kayıp 1 kişiyi helikopter desteği ile arama çalışmaları başlatıldı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Karadaki ekiplerin yanı sıra içinde 15 kişinin bulunduğu bir arama kurtarma helikopteri de çalışmalara başladı. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Sağlık ekipleri bölgede bekletiliyor. Kendi imkanlarıyla kurtulan 3 kişinin sağlık durumu iyi. Görüş mesafesindeler, ekiplere doğru kontrollü olarak ilerlemeleri sağlanıyor.''

 

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