İzmir'de yol verme tartışmasından çıkan kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de "otomobile yol verme" meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü, bir kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım'da Buca ilçesi Ufuk Mahallesi Dayko Meydanı'na kız arkadaşının da olduğu otomobille gelen Davut Bulut (35), burada park halindeki araçta bulunan M.B.V. (24) ile E.K'den kendisine yol vermelerini istedi.



Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. M.B.V. ile E.K, Bulut'u, ağabeyinin Boğaziçi semti 1163 Sokak'taki evinin önüne kadar takip etti. Davut Bulut'un telefonla yardım istediği yeğeni Mazlum Bulut (23) da olay yerine geldi.



Taraflar arasında başlayan kavgada bıçağını kullandığı iddia edilen M.B.V, Davut ve Mazlum Bulut'u yaraladı.



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mazlum Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B.V'yi yakaladı. E.K. ise daha sonra polise teslim oldu.



Zanlıların ifadelerinde, yol verdikleri Davut Bulut'un "Erkekseniz beni takip edersiniz" diyerek, kendilerine küfür ettiğini öne sürdükleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B.V, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise serbest bırakıldı.