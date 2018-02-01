T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de yol verme kavgası: 3 ağır yaralı  

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, trafikte yol verme tartışmasında otomobil sürücüsü O

01 Şubat 2018 12:29

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, trafikte yol verme tartışmasında otomobil sürücüsü O.B., diğer otomobildeki 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Güneşli Mahallesi 525 Sokak\'ta meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inen O.B., diğer otomobildeki Yunus P. (20), Yahya A. (20) ve İsa A. (25)\'yı bıçakladı. Yaralanan 3 kişi, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay sonrası kaçan O.B., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYİZMİR DHAKonakOlayGüneşli MahallesiSokakPlakalarıTartışmanınYunusYahyaTepecik EğitimAraştırma HastanesiTedaviye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24