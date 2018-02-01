İzmir'de yol verme kavgası: 3 ağır yaralı  

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, trafikte yol verme tartışmasında otomobil sürücüsü O.B., diğer otomobildeki 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Güneşli Mahallesi 525 Sokak\'ta meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracından inen O.B., diğer otomobildeki Yunus P. (20), Yahya A. (20) ve İsa A. (25)\'yı bıçakladı. Yaralanan 3 kişi, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan O.B., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.