İzmir'de yine radyasyon tehlikesi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan eski kurşun fabrikasında gömülen kimyasal atıklar, geçtiğimiz günlerde yağan şiddetli yağmurdan sonra reaksiyona geçti.

Civarda yaşayan vatandaşlar, tehlikenin üzerini toprakla örten yetkililere tepki gösterdi.

Gaziemir ilçesinde 1940 yılında 70 dönümlük arazi içinde kurulan, 70 yıl burada faaliyet gösterdikten sonra 2010'da Torbalı ilçesine taşınan kurşun fabrikası alanında toprağa gömülü radyasyonlu atıklar çevreye zehir saçıyor.

Özellikle yağmurlu havalardan sonra topraktan zehirli duman yükseliyor. Toprak simsiyah bir renge bürünürken rüzgarla çevreye yayılan koku, Aydın Mahallesi'nde yaşayanları iyice rahatsız etmeye başladı.

Mahallede ikamet eden vatandaşlardan Abdurrahman Çoban, durumla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Ben burada büyüdüm. Fabrikanın toprağa ne gömdüğünü biliyorum. Yıllarca akülerin kimyasal atıklarını toprağın altına gömdüler. Her yağmur yağdığında ve rüzgar estiğinde kokudan evimizin penceresini açamaz hale geliyoruz. Her yere başvurduk, savcılığa mahalle olarak suç duyurusunda bulunduk ama kimsenin ilgilendiği yok. Ortada insan sağlığını ciddi derecede tehdit eden kimyasal atıkların olduğu bir durum var ancak sorunu çözmek yerine, üzerine toprak atıp gidiyorlar. Benim kızım üniversitede okuyor ve astım hastası. Tatile geldiğinde kokudan dolayı nefes alamıyor. Biz burada oksijen değil, ölüm soluyoruz. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz" dedi.