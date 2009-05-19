İzmir'de yine protokol krizi

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulması sırasında yine kriz yaşandı. 23 Nisan'da protokolde 6'dan 13'üncü sıraya alınmalarına tepki gösterip törenden sonra çelenk koyan İzmir Barosu'nun adı bu kez çelenk konulurken anons edilmedi. Baro Başkanı Özdemir Sökmen duruma tepki gösterirken, avukatlar çelenklerini yine törenden sonra anıta koydu.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, siyasi partilerin il başkanları, üniversite rektörleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kıraç, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışı ile Türk gençliğinin adeta yeniden doğduğunu, sorumluluklarının önemini fark ettiğini kaydetti, “Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması, Cumhuriyetin tüm değerleri ile sonsuza dek yaşatılması, başta gençler olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.



Baronun bu kez adı okunmadı



Ancak geçen 23 Nisan'da olduğu gibi anıta çelenk sunulması sırasında İzmir Barosu Başkanı Özdemir Sökmen protokol sıralarının değiştirilmesine yine tepki gösterdi. 23 Nisan'da isimleri okunduğunda sıralarının 6'dan 13'e indirilmesine tepki gösterip çelenk koymaya çıkmayan, çelengi de törenden sonra koyan Baro'nun adı bu kez çelenk töreni sırasında okunmadı. Baro Başkanı Özdemir Sökmen Vali Cahit Kıraç’ın yanına giderek, Baronun adının çelenk sunulma töreni sırasında anons edilmemesine tepki gösterdi. Sökmen ile beraberindeki avukatlar, törenin ardından Atatürk Anıtına çelenk koydu.



Yargıya taşıyacaklar



Özdemir Sökmen, daha sonra yaptığı açıklamada 23 Nisan törenlerinde genelgeyle yapılan protokol sırası değişikliğini protesto ettiklerini söyledi. Sökmen şöyle konuştu:



“Avukatlık Kanununda, ‘Baroların protokoldeki yeri, Cumhuriyet Başsavcısının yanıdır’ şeklinde açık hüküm var. Buna rağmen bir genelge çıkarılmış ve barolar üniversitelerden sonraya konulmuş. Hukuk, toplum dışına mı itilmek isteniyor? İzmir'de neden böyle bir uygulama yapılıyor. Genelgeler kanunun üstünde olamaz. Haklı olduğumuz inancındayız. Hiçbir yerde böyle bir uygulama yok. Tören öncesinde Vali Cahit Kıraç bir görevli gönderip törende ne yapacağımızı sordu. Biz de ‘siz ismimizi zamanında anons edin biz gereğini yaparız’ dedik. Bunun üzerine törende ismimiz okunmadı. Tören sırasında yanına giderek ‘Sayın Valim, ismimizi anons ettirmeyerek yanlış yaptınız’ dedim. Konuyu yargıya taşıyacağız.”