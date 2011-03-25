-İZMİR'DE YGS ÖNLEMLERİ İZMİR (A.A) - 25.03.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) nedeniyle ulaşımda bir dizi önlem aldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınav merkezlerinin yoğunlukta olduğu Buca, Bornova, İnönü Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi bağlantılı hatlar ile kent dışından gelen yolcuların ulaşımlarını daha rahat sağlayabilmesi için otogar bağlantılı hatlarda, metro bağlantılı hatlarda ve Bornova Metro-Ege Üniversitesi Kampus ve Tınaztepe-Tınaztepe Kampus hatlarında sınav saatleri göz önüne alınarak ilave seferler konuldu. Ayrıca sınav bitiş saatlerinde sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerden de kent merkezine yeterli sayıda otobüs tahsis edileceği belirtildi. İzmir metrosu da sınav dolayısıyla gün boyu sefer sıklığını artıracak. 08.00-10.00 ile 12.00-14.00 saat dilimlerinde sefer aralığı beş dakika olarak uygulanacak, yolcuların bekleme yapmadan metroyu kullanması sağlanacak. İZDENİZ de arabalı vapurlar ve yolcu gemlerinde pazar günü tarifesine ilave seferler koyacak. Arabalı vapurların ilk kalkış saati hafta içi uygulamasında olduğu gibi pazar günü de saat 07.15'den itibaren başlayacak.