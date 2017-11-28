İzmir'de yeni bulunan bitkiye 'Eferezenesi' adı

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, dünyada sadece İzmir\'de yetişen yeni bir bitki türü keşfetti. Yeni endemik türe \'Eferezenesi\' adı verildi.

İzmir’in Menderes- Gümüldür yolu üzeri ve Tahtali Barajı civarında, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan araştırmalarda, \'Apiaceae\' (Maydanozgiller) ailesinden \'Peucedanum\' cinsine ait bir yeni bitki keşfedildi. Konu ile ilgili konuşan Doç. Dr. Hasan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Dünyada sadece İzmir\'de yayılış gösteren bu endemik türümüz, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman ile birlikte bilim dünyasına tanıtıldı. TÜBİTAK bünyesindeki Turkish Journal of Botany\'de (Doğa Dergisi) 22 Kasım 2017 tarihinde konu ile ilgili makale yayımlandı. 2001 yılına kadar EÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışan ve o süreçte EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü görevlerini üstlenen Prof. Dr. Güven Görk\'ün ismine atfen \'Peucedanum guvenianum- Yıldırım ve Duman\' olarak isimlendirildi. Türkçe bilimsel ismi ise \'Eferezenesi\' olarak belirlendi.\"

\'EFEREZENESİ\'Nİ HENÜZ TANIRKEN YİTİRMİŞ DAHİ OLABİLİRİZ\'

Yeni endemik tür olan Eferezenesi\'nin \'24 Kasım Öğretmenler Günü\'nün hediyesi olarak Prof. Dr. M. Güven Görk\'e sunulduğunu anlatan Doç. Dr. Hasan Yıldırım, şöyle dedi:

\"Gerçekleştirilen çalışmalarda, 7.5 kilometrekarelik alanda yaklaşık olarak sadece 500 birey ile yaşamını devam ettirmeye çalışan bu endemik türümüzün nesli tehlike altında. 2017 yılında Gümüldür-Menderes arasında çıkan büyük yangın bu yeni türümüzün popülasyonunun bulunduğu alanı tamamen kapsamıştır. Türün akıbetine ilişkin son durum değerlendirmesi ancak bu yılki yağmur mevsimi geçtikten sonra ilkbahar sonunda değerlendirilebilecektir. Belki de henüz keşfettiğimiz ve dünyada sadece güzel ilimiz İzmir’de yayılış gösteren endemik türümüz Eferezenesi\'ni henüz tanırken yitirmiş dahi olabiliriz.\"



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