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Yaşam

İzmir'de yanmış halde bir kadın cesedi bulundu

Ölen kişinin 15-25 yaş aralığında ve 1.50 boyunda olduğu belirtildi

08 Aralık 2018 23:30

İzmir'in Bornova ilçesinde, vücudu yanmış halde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Çamkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiindeki futbol sahasından akşam saatlerinde geçen bir kişi, vücudu yanmış kadına ait cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler ve savcının incelemesinin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin 15-25 yaş aralığında ve 1.50 boyunda olduğu belirtildi. Yanmış cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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