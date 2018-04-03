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İzmir'de yakalanıp tutuklanan 2 TKEP/L üyesi atış talimi yapmış

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütüne yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan İ

03 Nisan 2018 17:13

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütüne yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan İ.A. ve E.Ö.\'nün tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen 21 Mart\'ta terör örgütü TKEP/L\'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste yaptığı operasyonda, İ.A. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış 2 tabanca, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz madde, bir miktar asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirildi. Yapılan araştırmada İ.A.\'nın sol örgütler ve PKK tarafından oluşturulan HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) içerisinde, Suriye\'deki kamplarda silahlı, bombalı eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlendi. İzmir\'de sansasyonel eylemler gerçekleştirmeye geldiği değerlendirilen İ.A.\'nın burada E.Ö. ile buluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve E.Ö., tutuklandı.
ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR
Tutuklanan İ.A. ve E.Ö.\'nün İzmir\'in Buca ilçesindeki boş bir arazide tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski model bir otomobilin yanında duran iki zanlı, sırayla hedefe tabancayla ateş ediyor. İ.A. ve E.Ö. hem diz çökerek hem de ayakta nişan alıp, rahat tavırlarla silahı ateşliyor.

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