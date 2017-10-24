İzmir'de yağmur etkili oldu (3)

İKİ MAHALLEYE GİDEN YOLLAR KAPANDI

İzmir\'de etkili olan yağmur nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Menemen İlçesi\'nin Yıldırım ve Fatih mahallelerine giden yollar, kapandı. Göle dönen sokaklarda yürüyemeyen vatandaşlar mağdur oldu. Menemen Belediye Meclisi\'nin Ak Partili Üyesi Arif Kuran, iki ay önce bu sıkıntıyı meclis toplantısında dile getirdiğini belirterek bahçe, tarla olan yere Menemen Belediyesi\'nin \'tarım amaçlı depo\' ruhsatı verdiğini, ancak bu ruhsatla bölgede 40 bin metrekarelik alan 3 katlı AVM ve otopark yapıldığını söyledi. Kuran, AVM\'nin mühürlenmesini istediğini vurgulayarak, \"AVM sokağın etrafına istinat duvarı ördü, otopark yaptı. Kapasitenin üzerinde olan bu kaçak yapılaşma, suyun tahliyesini engelledi. Yağışlarla gelen yağmur suyunun toprak tarafından drenajı sağlanamadı\" dedi.



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