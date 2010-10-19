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Yaşam

İzmir'de yağmur baskını

Meteorolojinin uyardığı yağmur, İzmir'de dün gece başladı. Bugün de şiddetlenerek devam edecek.

19 Ekim 2010 03:00

 T24 - İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağış nedeniyle, çeşitli ilçelerde su baskınları yaşandı.

İzmir'de dün öğleden sonra başlayan yağış, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Zaman zaman şiddetlenen yağmur, başta Karşıyaka olmak üzere, Bayraklı, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Yollarda yaşanan su birikintileri trafik akışını olumsuz etkilerken, itfaiye yetkilileri gece boyunca 200'ü aşkın ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarı aldıklarını bildirdi.

İzmirliler yollarda biriken sular nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte zorlanırken, iş yerlerine ve okullarına ulaşmakta zorluk çekti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yağışların bugün de çok kuvvetli şekilde devam edeceğini bildirdi.

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