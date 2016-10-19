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Yaşam

İzmir'de vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Zeybek'in, 20 dakikalık uğraşın ardından çıkarıldı

19 Ekim 2016 13:52

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan Ramazan Zeybek, (35) kopan vincin altında kalarak yaşamını yitirdi. 

Dün saat 15.00 sıralarında, Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir mermer atölyesinde evli 2 çocuk babası Ramazan Zeybek, çalıştığı mermer atölyesinde, yeni getirilen mermerleri askılı vinç yardımıyla indirmek için çalıştığı sırada iddiaya göre ağırlığa dayanamayan vinç, duvara çakılı demire kaynaklı kısmından koparak Zeybek'in üzerine düştü. Zeybek, olay yerinde yaşamını yitirdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. Ardından AKS 110 ekipleri, vincin altında kalan Zeybek'in cesedini, 20 dakikalık uğraşın ardından çıkardı. Zeybek'in cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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