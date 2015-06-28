İzmir'de vahşet: Kedinin başını koparıp, patilerini kesip, derisini yüzdüler!

İzmir’in Narlıdere İlçesi Sahilevleri Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kedinin başını gövdesinden ayırıp, patilerini kestikten sonra derisinin bir bölümü yüzdü.

Tufan Hamarat’ın DHA’da yer alan haberine göre, Çiğli İlçesi’nde bir komiser yardımcısının beylik tabancasıyla sokak köpeğine ateş edip yaralaması, Edirne’de de bir kişinin bekçi köpeğini pompalı tüfekle öldürmesi ardından, hayvanlara karşı uygulanan bir vahşet de Narlıdere İlçesi Sahilevleri Mahallesi’nde, Şafak Sokak yakınlarındaki sahilde ortaya çıktı.

Sahilde gezen çevre sakinleri, bir kedinin başının gövdesinden ayırılıp, patileri kesildikten sonra derisinin bir bölümünün yüzüldüğünü fark etti. Çevre sakinleri durumu polise bildirirken, sokakta yaşadığı sanılan kedinin vahşice katledilmesi tepki çekti. Kediye işkence yapan kişi ya da kişiler ise tespit edilemedi.