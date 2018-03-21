T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 66 operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 22'si tutuklandı

21 Mart 2018 19:34

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 66 operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 22\'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde 66 operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş poşetler içerisinde 32 kilo 850 gram esrar, 313 gram metamfetamin, 10 kenevir bitkisi, 20 gram kokain, 40 gram bonzai, 345 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 22\'si tutuklanırken, 10\'u adli kontrol şartıyla 22 kişi serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleKonak Karabağlar Buca BornovaGaziemirAdreslereEkiplerinEmniyetteFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24