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İzmir'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 140 gram kubar esrar ele geçirildi

15 Kasım 2018 15:10

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi\'nde yaşayan İ.S. ve K.K.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 140 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.S. ve K.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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