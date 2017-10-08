İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen 22 operasyonda, 19 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 42 şüpheliden 10’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Buca, Balçova, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Karabağlar ilçelerinde 22 ayrı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 kilo esrar, 4 bin 500 gram bonzai, 510 gram metamfetamin, 170 ecstasy hap, 20 gram eroin, 5 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 56 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 10’u tutuklandı. Emniyetten operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yoğun desteği ve bilgi paylaşımı yapan vatandaşlarımızın kimliklerinin hiçbir suretle deşifre edilmeyeceği, yeni kurulan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattımıza (0552 155 3535) gelecek olan ihbarlar ile tam saha çalışmalarımızla İzmir ilinde tek sokak satıcısı kalmayıncaya dek kararlılıkla bu mücadelemiz devam edecektir\" denildi.



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