T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

26 Ağustos 2009 20:13

İzmir'de uyuşturucu timlerinin düzenlediği operasyonda, 2 kişi, 2 kilo 705 gram esrar ve 217 adet “meşe” olarak bilinen poşet içinde tek kullanımlık esrarla yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ın talimatıyla sokak satıcılarına yönelik kurulan uyuşturucu timleri, sokakta esrar sattıkları öğrenilen H.İ.Ç. (24) ve B.C'nin (38) Ege Mahallesi'ndeki evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 2 kilo 705 gram esrar, 217 adet “meşe” olarak bilinen poşet içinde tek kullanımlık esrar ile uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi bulundu.

Polis ekipleri, H.İ.Ç. ve B.C'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan H.İ.Ç'nin, “uyuşturucu madde temin etmek” suçundan arandığı öğrenildi.

Zanlıların, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24