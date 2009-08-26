İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'de uyuşturucu timlerinin düzenlediği operasyonda, 2 kişi, 2 kilo 705 gram esrar ve 217 adet “meşe” olarak bilinen poşet içinde tek kullanımlık esrarla yakalandı.



İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ın talimatıyla sokak satıcılarına yönelik kurulan uyuşturucu timleri, sokakta esrar sattıkları öğrenilen H.İ.Ç. (24) ve B.C'nin (38) Ege Mahallesi'ndeki evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 2 kilo 705 gram esrar, 217 adet “meşe” olarak bilinen poşet içinde tek kullanımlık esrar ile uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi bulundu.



Polis ekipleri, H.İ.Ç. ve B.C'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan H.İ.Ç'nin, “uyuşturucu madde temin etmek” suçundan arandığı öğrenildi.



Zanlıların, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.



