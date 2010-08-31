-İZMİR'DE ULUSLARARASI DANS FESTİVALİ DÜZENLENECEK İZMİR (A.A) - 31.08.2010 - Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, 2. İzmir Uluslararası Dans Festivali kapsamında, 14 ülke birincisinin katılacağı WDC 2010 Dünya Kupası Finali'nin düzenleneceğini belirterek, ''Festival, ilerleyen yıllarda dünyanın on binlerce izleyici ile takip edeceği bir etkinlik olacak'' dedi. Durak, düzenlediği basın toplantısında, 2009 yılında ilkini düzenledikleri İzmir Uluslararası Dans Yarışması'na gösterilen yoğun ilgi nedeniyle festival hazırlıklarına yoğunluk verdiklerini anlattı. 15-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2. İzmir Uluslararası Dans Festivali kapsamında WDC 2010 Dünya Kupası Latin Dansları Yarışması'nın düzenleneceğini ifade eden Durak, ''15 ülkeden finalistleri İzmir'de ağırlamanın mutluluğunu taşıyoruz. İzmir'e tanıtım ve ekonomik anlamda, festival için yapılan harcamanın çok üzerinde geri dönüş olacağına inanıyoruz'' dedi. Karşıyaka Spor Salonu'nda ücretsiz izlenebilecek finale, 7'den 70'e İzmirlileri beklediklerini vurgulayan Durak, şöyle konuştu: ''Festivalin İzmir'e marka olmasını istiyoruz. Festival, ilerleyen yıllarda tüm dünyanın on binlerce izleyici ile takip edeceği bir etkinlik olacak. Final etkinliğinde dünyaca ünlü Rus dans grubu TODES sahne alacak. TODES'in dünya genelinde hayranları var. İzmir'de festivalin gerçekleşeceği tarihlerde otellerin doluluk oranları yüzde 100'e varmış durumda. Birlik ve bütünlük içinde yapılacak Dünya Dans Yarışması, İzmir'in ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Final, ilk kez bir ulusal kanalda, Kral TV'de canlı yayınlanacak.'' -KARŞIYAKA FESTİVALİ İLE ORTAK KORTEJ- Durak, bu yıl 2. İzmir Uluslararası Dans Festivali ile 6. Karşıyaka Festivali'nin aynı günlerde gerçekleştirileceğini belirtti. 6. Karşıyaka Festivalinde çeşitli etkinlikler organize edildiğine işaret eden Durak, ''İzmir Uluslararası Dans Festivali ile 6. Karşıyaka Festivaline 16 Eylül Perşembe günü ortak kortej düzenleyeceğiz. Festival kapsamında, el ürünleri satış standı ve Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi açılacak, masa tenisi, futbol, yelken ve plaj voleybolu yarışları düzenlenecek. Festivalde, Volkan Konak sanatseverlerle buluşacak. Festivallerle İzmir'de birkaç günlüğüne heyecan yaşanacak'' diye konuştu.