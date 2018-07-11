İzmir'de ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Karar, AKP'li meclis üyelerinin red oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin temmuz ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

16 Temmuz'dan itibaren toplu ulaşıma yüzde 5 zam yapılmasına ilişkin teklif, AKP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, 16 Temmuz 2018'den itibaren İzmir'de tam bilet 3 liraya, 60-65 yaş vatandaşlar ve öğrenciler için biniş bedeli 1,80 liraya, öğretmen bilet fiyatları da 2,50 liraya yükseltildi.