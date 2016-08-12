İzmir’de üç iş adamı tutuklandı

İzmir’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ operasyonuyla gözaltına alınan işadamları Mustafa Özkara, Ezel Seçilmiş ve Resul Seçilmiş tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen 29 Temmuz’da düzenlediği ‘FETÖ’ operasyonunda Ege ve Batı Akdeniz Sanayi ve İşadamları Federasyonu (ESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özkara ile Batınak Transit Taşımacılık Petrol ve Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin (BALPET) sahipleri Ezel Seçilmiş ve Resul Seçilmiş gözaltına alındı.

Üç işadamı, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.