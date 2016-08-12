T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir’de üç iş adamı tutuklandı

Mustafa Özkara, Ezel Seçilmiş ve Resul Seçilmiş tutuklandı

12 Ağustos 2016 02:46

İzmir’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ operasyonuyla gözaltına alınan işadamları Mustafa Özkara, Ezel Seçilmiş ve Resul Seçilmiş tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen 29 Temmuz’da düzenlediği ‘FETÖ’ operasyonunda  Ege ve Batı Akdeniz Sanayi ve İşadamları Federasyonu (ESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özkara ile Batınak Transit Taşımacılık Petrol ve Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin (BALPET) sahipleri Ezel Seçilmiş ve Resul Seçilmiş gözaltına alındı.

Üç işadamı, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

ETİKETLER

izmiriş adamıtutuklandıMustafa ÖzkaraEzel SeçilmişResul Seçilmiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24