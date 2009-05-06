İzmir'de tüyler ürperten cinayet

İzmir'de babasını miras için para karşılığı öldürten kişi, cinayeti işleyen adama da önce mezarını kazdırmış, sonra öldürmüş.



İzmir’in Narlıdere ilçesinde iki yıl önce para karşılığı babasını öldürttüğü Mehmet Şimşek'i öldürüp foseptik çukuruna gömen Mehmet Rıdvan Dayhan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde, kendisine şantaj yapan Mehmet Şimşek'e fosseptik çukuru kazdırdığını ve ardından tabancayla vurup aynı çukura gömdüğünü itiraf etti.



Narlıdere'de iki yıl önce işlenen Şükrü Dayhan cinayetini araştıran İzmir polisi, yapılan çalışmalar sonrası maktulün oğlu 44 yaşındaki Mehmet Rıdvan Dayhan'ı Turgutlu'ya bağlı Derben Beldesi'nde gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen Mehmet Rıdvan Dayhan, yapılan ilk sorgusunda babası Şükrü Dayhan'ı para karşılığı Mehmet Şimşek'e öldürttüğünü itiraf etti. İfadesinde, zanlı `para vermezsen cinayeti açıklarım' diye şantaj yapan Mehmet Şimşek ile 2007 yılı Ağustos ayında kayınpederi 72 yaşındaki Gaffur Karaoğlu'na ait Turgutlu Derbent Ayranpınar'ı Mevkii'nde bulunan üzüm bağına gittiğini söyledi. Zanlı Mehmet Rıdvan Dayhan, burada fosseptik çukuru kazdırdığı Mehmet Şimşek'i tabancayla vurarak öldürdüğü, ve aynı çukura gömdüğünü ifade etti.



Zanlının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Şimşek'in öldürülerek gömüldüğü bölgede kazı çalışması başlattı. Mehmet Rıdvan Dayhan'ın gösterdiği yerde yapılan kazı çalışmalarında Mehmet Şimşek'in çürümüş cesedine ulaşıldı. Çukurdan çıkarılan Şimşek'in cesedi, otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Sorgusu devam eden Mehmet Rıdvan Dayhan'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

