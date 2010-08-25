İzmir’de tüp bomba gibi patladı: 4 yaralı

T24

Karşıyaka ilçesi Bostanlı semti 6010 Sokak'ta bir büfede tüp patladı. Patlama sonucu çevredeki iş yeri, ev ve araçlar hasar gördü, camları kırıldı.Sokağı adeta savaş alanına çeviren patlamada 4 kişi yaralandı.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 34 yaşındaki Aynur Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Dükkanların kırılan camlarıyla hafif yaralanan diğer 3 kişinin ise özel sağlık kuruluşlarında tedavilerinin yapıldığı belirtildi.İşyerinin önündeki LPG'li otomobilin ağır hasar görmesi nedeniyle patlamanın önce araçta meydana geldiği sanıldı.Yapılan ilk incelemede patlamanın binanın zemin katında, hamburgercinin depo olarak kullandığı işyerinde tüpgaz sıkışması sonucu meydana geldiği anlaşıldı.Bu arada, sanayi tipi olduğu bildirilen tüp patlamasının yaşandığı iş yerinin önünde park halindeki bir aracın büyük bölümünün yanarak, kullanılamaz hale geldiği, LPG deposunun da patladığı kaydedildi.