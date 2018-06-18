İzmir'de TÜFAD semineri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD) yeni sezon öncesi ülke çapındaki şubelerinde düzenlediği Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri, İzmir\'de yapıldı. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde düzenlenen seminere 1200\'e yakın antrenör kayıt yaptırdı. TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber\'in de yer aldığı seminerde Türkiye Futbol Federasyonu Eğitimcileri Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Gülhan Gündüz ve Nur Mustafa Gülen antrenörlere, \"Futbol Antrenmanı Periyotlama\", \"Futbolda Özgüven Motivasyon ve Kendine İnanç Geliştirme\" ve \"Küçük Alan Oyunlarının Futboldaki Yeri\" konularında eğitim verdi. TFF, UEFA Pro Lisans sahibi teknik adamların dışındaki antrenörlerin katılımının zorunlu olduğu seminere kayıt yaptırmayan antrenörlere bir sonraki seminere kadar çalışma izni vermiyor.

TÜFAD İzmir Şube Başkanı Şaban Acarbay, İzmir\'de 82 kişiyle kurulan derneğin şu an kentte 1509, Türkiye genelinde ise 22 bin 4 üyesi olduğunu belirterek, \"TÜFAD altın çağını yaşıyor. Büyüyen bir camiayız. Bu derneğin doğuşunu, emeklemesini biliyoruz. İstiyoruz ki TÜFAD artık koştursun\" diye konuştu.

Antrenörlerin lider vasıflarına sahip kişiler olduğunu anlatan Şaban Acarbay şöyle devam etti: \"Türk antrenörleri olarak birbiriniz için olumlu konuşun, olumlu düşünün ve olumlu yorumlar yapın. Birbirinizi methederken zehirlemeyiniz. Etik kurallara, ahlaki değerlere önem veriniz. İzmir\'de 50 bin çocuk ellerinizin içinde, onları en iyi şekilde eğitiniz.\"

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