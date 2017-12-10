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İzmir'de Troia'ya büyük ilgi

İZMİR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Troia’nın (Truva), UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 20'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen 2018 Troia Yılı, Travel Turkey İzmir’de çeşitli etkinliklerle tanıtıldı

10 Aralık 2017 20:36

İZMİR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Troia’nın (Truva), UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 20\'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen 2018 Troia Yılı, Travel Turkey İzmir’de çeşitli etkinliklerle tanıtıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Troia’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 20\'nci yılı olması nedeniyle 2018’i ‘Troia Yılı’ ilan etti. Fuarizmir’de 7-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen Travel Turkey İzmir’de Troia, büyük bir stantta maketlerle gösterildi. Homeros’un, Odysseia Destanı\'nın kahramanı Odysseus\'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı tahtadan at maketi de stantta yer aldı. Truva Atı, fuarı ziyaret eden binlerce ziyaretçinin ilgisini çekti. Katılımcılar ve ziyaretçiler, maketin önünde fotoğraf çektirdi. Dönemin kıyafetlerinin giydirildiği iki canlı manken de stantta yerini aldı. Ayrıca maket atın önünde oluşturulan alanda ziyaretçiler, canlı klasik müzik dinleme fırsatı buldu. 2018 Troia Yılı’nın tanıtım çalışmaları kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü öğrencileri, Troia Efsanesi kahramanlarının küçük tanıtımlarının yer aldığı bir oyun sergiledi. Dönemin kıyafetlerinin birebir benzerleriyle Fuarizmir’in giriş bölümünde oynanan oyun, ilgiyle izlendi.

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