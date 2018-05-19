İzmir'de tribünler karıştı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Galatasaray, Fransız forveti Bafetimbi Gomis\'in 66\'ncı dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçerken tribünlerde de tartışmalar yaşandı.

Galatasaray\'ın öne geçmesiyle kapalı tribünün sağında oturan Göztepelilerin içinde bir grup Galatasaraylı futbolsever sevinç gösterilerinde bulundu. Göztepeli taraftarlar ise o grubun üzerine yürüdü. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya tribünlere gelerek olayları yatıştırmak istedi. Emniyet güçlerinin de araya girmesiyle olası bir kavga önlendi.

