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Yaşam

İzmir'de trafik kazası; 6 ölü

Kazada yaralanan bir kişi de Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

20 Aralık 2014 16:28

İZMİR’in Dikili İlçesi’nde lastiği patlayan otomobilin karşı şerite geçerek başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir Karayolu 130’uncu kilometresinde Kaynarca Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre Çanakkale yönüne giden Fatih Kuru (29) yönetimindeki otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile İzmir yönüne gelen sürücüsünün kimliği belirsiz otomobil karşılıklı çarpıştı.

Kazada iki otomobilde bulunan Fatih Kuru, Ali Akber Çelebioğlu, Zeynep Karaca (48) ve adları öğrenilemeyen 3 kişiyle birlikte toplam 6 kişi öldü. Kazada yaralanan Hatice Serpil Çelebioğlu, ihbar üzerine gelen acil yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 10 KF 729 plakalı otomobilin sürücüsü ile ölen diğer 3 kişinin adlarının belirlenmeye çalıştığını kaydedildi.

 

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