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Yaşam

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

03 Mayıs 2009 11:02

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ahmet Zeybek'in kullandığı 35 DKT 02 plakalı otomobil, Paşaköprü Mezarlığı kavşağında, Mustafa Çimenli'nin idaresindeki 35 HVM 50 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Ahmet Zeybek ile Haydar Bağrıaçık (19), İsmail Bağrıaçık (19) ve Havva Bağrıaçık (35) yaralandı.

Otomobilde sıkışan Ahmet Zeybek, olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından çıkarıldı.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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