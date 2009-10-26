İzmir'de trafik kazası: 4 ölü

İzmir'in Çınarlı semtinde meydana gelen trafik kazasında belediye otobüsünün altında kalan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Çınarlı hemzemin geçitte meydana geldi. 30 yaşındaki Tevfik Yeşil yönetimindeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 165 hat numaralı Evka-4 - Gümrük otobüsüyle, sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, kaldırımla otobüs arasında sıkıştı. Otobüs yan yatarak rampa görevi gören otomobilin üstüne çıktı. Otobüsün altında kalan otomobildeki 4 kişi aracın içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçta bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karademir, 19 yaşındaki Görkem Düzey, 20 yaşındaki Namık Kemal Şimşek ve 17 yaşındaki Cemre Kaya sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, gençlerden Görkem Düzey ve Mehmet Karademir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Namık Kemal Şimşek, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cemre Kaya ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Namık Kemal Şimşek yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Cemre Kaya ameliyat edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Kaya da öldü. Dört gencin öldüğü kazanın ardından otobüs şoförü Tevfik Yeşil gözaltına alınıp, Çınarlı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan 55 yaşındaki Hacı Zaman, “Biz otobüsün içerisindeydik. Birden bir çarpma oldu ve kendimizi yerde bulduk. Önce bir direğe çarptığımızı sanmıştık. Otobüsten indiğimizde otomobilin, otobüsün altında kaldığını gördük. Otobüste yaralanan kimse yok. Otobüs normal bir hızda gidiyordu. Aşırı hızlı değildi” dedi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.