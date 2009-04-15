İzmir'de trafik kazası: 2'si ağır 11 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Altınyol mevkisindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 11 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İdris Acar'ın kullandığı 35 S 95490 plakalı servis midibüsü Altınyol mevkisinde, yol seviyesinin altında kalan tren yoluna düştü. Servis aracının Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında çalışan işçileri taşıdığı belirtilirken, yaralılardan bazılarının lise öğrencisi olduğu ve fabrikada staj gördüğü kaydedildi



Yetkililer, kazada yaralanan 11 kişiden 7'sinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 4'ünün de Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 11 kişinin isimleri belirlendi.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaralının Tuğba Tepedelen (18), İbrahim Yakar (48), Zeynep Şahin (19), Duygu Kapaklı (18), Gamze Bacak (18), İdris Acar (57) ve İsmail Altınbalık (43); Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise Serkan Ersoy (29), Ayşe Sinan Karakaş (18), Hilmiye Keskin (19) ve Davut Vicdanlı (18) olduğu öğrenildi.

