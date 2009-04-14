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Yaşam

İzmir'de trafik kazası: 2'si ağır 11 yaralı

14 Nisan 2009 03:00

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Altınyol mevkisindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdris Acar'ın kullandığı 35 S 95490 plakalı servis midibüsü Altınyol mevkisinde, yol seviyesinin altında kalan tren yoluna düştü.

Yetkililer, kazada yaralanan 11 kişiden 7'sinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 4'ünün de Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaralının Tuğba Tepedelen (18), İbrahim Yakar (48), Zeynep Şahin (19), Duygu Kapaklı (18), Gamze Bacak (18), İdris Acar (57) ve İsmail Altınbalık (43); Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise Serkan Ersoy (29), Ayşe Sinan Karakaş (18), Hilmiye Keskin (19) ve Davut Vicdanlı (18) olduğu öğrenildi.

Servis aracının Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında çalışan işçileri taşıdığı belirtilirken, yaralılardan bazılarının lise öğrencisi olduğu ve fabrikada staj gördüğü kaydedildi.

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