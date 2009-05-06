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Yaşam

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

06 Mayıs 2009 10:52

İzmir'in Çiğli ve Karabağlar ilçelerindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çiğli'deki kazada, İlkay Karayalçın (44) yönetimindeki 35 AE 5577 plakalı otomobil, Kaklıç köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan Karayalçın, Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü.

Karabağlar Yeşillik Caddesi'ndeki kazada ise Mustafa Dinç'in (44) kullandığı 35 DLY 36 plakalı otomobil, Paşaköprüsü Mezarlığı kavşağında Ahmet Çağlı idaresindeki 34 AK 8691 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma nedeniyle otomobili ikiye bölünen Dinç yola savruldu.

Kazada, sürücüler Dinç ve Çağlı ile Çağlı'nın yanında bulunan Lokman Bıçkıtaş (25) ve Erkan Seçkin yaralandı.

Bozyaka ve Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralılardan Dinç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, Dinç'in kullandığı otomobilin LPG tankı yol kenarındaki bir mağazanın vitrin camına çarparak zarar verdi.

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