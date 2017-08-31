İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı 

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde önünde giden araca çarpan otomobilde 29 yaşındaki Bahar Öztürk öldü, sürücü Şahin Gürcü yaralandı.
Kaza,Turan Mahallesi Altınyol Caddesi\'nde meydana geldi. Konak\'tan Karşıyaka yönüne giden 31 yaşındaki Şahin Gürcü, yönetimindeki 35 KCZ 74 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince önünde giden 43 yaşındaki Fatma Zuhal Tanrıverdi yönetimindeki 35 YE 471 plakalı otomobile çarptı. Savrulup yol kenarındaki beton bariyerlere çarpıp durabilen otomobilin sürücüsü Şahin Gürcü ile yanında bulunan 29 yaşındaki Bahar Öztürk yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Bahar Öztürk yaşamını yitirdi, Şahin Gürcü\'nün tedavisi sürüyor.
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