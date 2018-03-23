T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de toz taşınımı kirliliği

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- METEOROLOJİ 2

23 Mart 2018 14:34

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- METEOROLOJİ 2. Bölge Müdürlüğü\'nün uyarısını yaptığı toz taşınımı İzmir\'de etkili oldu. Araçların üstü gece çiseleyen yağmurla birlikte çamurla kapanırken, bu durum en çok oto yıkamacıların yüzünü güldürdü.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü\'nün hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinin düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanacağı konusunda uyarısını yaptığı toz taşınımı İzmir\'de etkisini gösterdi. Kentteki araçların üstü, gece çiseleyen yağmurla birlikte sarı çamurla kaplandı. Görüş mesafeleri de bazı bölgelerde sürücüleri zorlayacak şekilde düştü. Meteorolojinin tahminlerine göre yaklaşık 5 saat etkili olan toz taşınımı nedeniyle insanlar nefes almakta da zorlandı. Toz taşınımı nedeniyle çamur yağması ise en çok oto yıkamacıların işine yaradı. Alsancak’ta oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Karagök, toz taşınımı nedeniyle çamur yağmasından dolayı işlerinin arttığını belirterek, \"Araçların üstü bu tozla kaplandı. İşlerimiz bu yüzden arttı. Sabahtan beri birçok araç yıkadım. Böyle durumlar bize yarıyor\" dedi.
TOZ TAŞINIMI NEDİR?
Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHA METEOROLOJİBölge MüdürlüğüAraçlarınMeteorolojiKenttekiGörüşMeteorolojininTozAlsancaktaMehmet KaragökSabahtanBöyleTOZ TAŞINIMI NEDİR TozDünyadakiAfrika SahraAsya GobiTaklamakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24