İzmir'de toz taşınımı kirliliği

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- METEOROLOJİ 2. Bölge Müdürlüğü\'nün uyarısını yaptığı toz taşınımı İzmir\'de etkili oldu. Araçların üstü gece çiseleyen yağmurla birlikte çamurla kapanırken, bu durum en çok oto yıkamacıların yüzünü güldürdü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü\'nün hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinin düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanacağı konusunda uyarısını yaptığı toz taşınımı İzmir\'de etkisini gösterdi. Kentteki araçların üstü, gece çiseleyen yağmurla birlikte sarı çamurla kaplandı. Görüş mesafeleri de bazı bölgelerde sürücüleri zorlayacak şekilde düştü. Meteorolojinin tahminlerine göre yaklaşık 5 saat etkili olan toz taşınımı nedeniyle insanlar nefes almakta da zorlandı. Toz taşınımı nedeniyle çamur yağması ise en çok oto yıkamacıların işine yaradı. Alsancak’ta oto yıkama işiyle uğraşan Mehmet Karagök, toz taşınımı nedeniyle çamur yağmasından dolayı işlerinin arttığını belirterek, \"Araçların üstü bu tozla kaplandı. İşlerimiz bu yüzden arttı. Sabahtan beri birçok araç yıkadım. Böyle durumlar bize yarıyor\" dedi.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.



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